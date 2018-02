Em família

Em Petrolina (PE), a família Coelho, do ministro Fernando Bezerra de Souza Coelho (Integração Nacional), aliado o governador Eduardo Campos (PSB), vai viver um embate nas urnas na eleição de outubro.

O candidato a prefeito da cidade pelo PSB, do governador Eduardo Campos, é o filho do ministro, o deputado Fernando Filho. Na chapa adversária, está o seu primo, Guilherme Coelho (PSDB), que é vice na chapa do PMDB, de Júlio Losso.

A família Coelho domina a política de Petrolina e é uma das oligarquias mais longevas do Nordeste.