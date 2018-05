Eleitor de Aécio tem menos certeza sobre comparecer às urnas

Pesquisa Ibope divulgada pelo Estado ontem mostra que o eleitor de Aécio Neves (PSDB) é o menos entusiasmado em comparecer às urnas. De acordo com os números, 76% dos que declararam voto no tucano disseram que vão votar “com certeza”. Essa convicção chega a 83% entre os eleitores de Dilma Rousseff (PT) e de Eduardo Campos (PSB). O porcentual de eleitores de Aécio que dizem que “provavelmente” irão votar é de 17%, contra 14% dos eleitores de Dilma e 14% dos de Eduardo.

Entre os eleitores do tucano, 4% dizem que com certeza não irão votar contra 2% dos de Dilma e de Campos.

Dos entrevistados que declararam que com certeza irão comparecer às urnas, 78% estão no Nordeste, onde Dilma tem a maior intenção de votos, contra 67% no Sul e 70% no Sudeste, onde Aécio tem seu melhor desempenho.

Apesar disso, é Campos quem tem o maior porcentual de eleitores que disseram que, se o voto não fosse obrigatório, não compareceriam às urnas: 50% responderam que não votariam, contra 38% dos de Aécio e 35% dos de Dilma.

A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 14 de abril e foram ouvidas 2.002 pessoas. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.