Disco de Dylan vai virar filme produzido por brasileiros

A produtora brasileira RT Features comprou os direitos do álbum de Bob Dylan “Blood on the Tracks”, um clássico de 1975, para transformá-lo em filme. O negócio foi fechado na semana passada em Los Angeles.

“Foi um sonho que se concretizou. Adaptar um disco de Dylan para o cinema é muito importante”, afirmou o produtor Rodrigo Teixeira, da RT Features.

O longa ainda não tem diretor, mas será filmando em inglês. A ideia é que o projeto comece a ser rodado no segundo semestre do ano que vem.