Dilma e Obama em novo encontro

De Cartagena

A presidente Dilma Rousseff e o presidente norte-americano Barack Obama voltam a se encontrar neste sábado durante reunião da Cúpula das Américas, em Cartagena, Colômbia.

Os dois participam pela manhã de debate para empresários, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao lado do presidente colombiano Juan Manuel Santos.

No domingo, Dilma terá um encontro bilateral com Santos, logo após o término da cúpula. São esperados durante o final de semana todos os chefes de Estado do hemisfério, menos o presidente Raul Castro (Cuba), que não foi convidado, e Rafael Corrêa (Equador), que em desagravo avisou que não vai comparecer.

Neste ano, um dos temas centrais, mas que não é assunto oficial do encontro, deve ser o combate às drogas, objeto de interesse de vários países da região.