Dilma e o empresariado

Em ação contra o isolamento de seu governo, a presidente Dilma Rousseff resolveu aumentar o contato com empresários, que haviam reclamado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da dificuldade de acesso à petista. Em janeiro, a presidente recebeu mais empresários em seu gabinete do que nos quatro meses finais de 2012. Entre os dias 10 e 23 deste mês, depois que voltou das férias de fim de ano, Dilma manteve audiências com 11 empresários. Nos quatro meses finais de 2012, foram apenas sete executivos de empresas brasileiras ou multinacionais.

Dilma deve tentar a reeleição em 2014, e os contatos com o empresariado são sempre bem vindos em ano de disputa – muitos deles são financiadores de campanha.

Veja abaixo quem visitou o gabinete presidencial nos últimos meses:

2012

22 de janeiro

Emilio Botín – presidente mundial do Grupo Santander

Paulo Godoy – presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib)

17 de janeiro

Antonio Portela Alvarez – presidente mundial do Grupo Isolux Corsán

16 de janeiro

Jorge Gerdau – presidente do Grupo Gerdau

Eike Batista – presidente do Grupo EBX

11 de janeiro

Luiz Trabuco – presidente do Bradesco

Rodolpho Tourinho – presidente do Sindicato Nacional da Indústria Pesada (Sinicon)

Bruno Lafont – presidente do Grupo Lafarge

10 de janeiro

Rubens Ometto – presidente do Conselho de Administração da Cosan

Murilo Ferreira – diretor-presidente da Vale

Marcelo Odebrecht – diretor-presidente da Odebrecht

2011

6 de novembro

Peter Voser – presidente mundial da Royal Dutch Shell

1 de novembro

Abílio Diniz – presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar

30 de outubro

Paulo Skaf – presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

26 de outubro

David Feffer – presidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose

25 de outubro

Murilo Ferreira – diretor-presidente da Vale S/A

22 de outubro

Ian Robertson – vice-presidente e membro do Conselho de Administração da BMW AG, Vendas e Marketing

12 de setembro

Jorge Gerdau – presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau

23 de agosto

Emerson Fittipaldi – presidente da Fittipaldi International Marketing

21 de agosto

Paul Jacobs – presidente do Conselho de Administração e diretor executivo da Qualcomm Inc.

8 de agosto

Akio Toyoda – presidente Mundial da Toyota Motor Corporation

7 de agosto

Masami Iijima – presidente e CEO da Mitsui & Co., Ltd.

2 de agosto

Sérgio Andrade – presidente do Conselho de Administração da Andrade Gutierrez

17 de julho

Frederico Fleury Curado – diretor-presidente da Embraer