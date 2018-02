Dilma e Aécio buscam imagens para a TV

Os presidenciáveis Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) abriram espaço nas agendas no Estado de São Paulo, onde tem se concentrado o corpo a corpo eleitoral, para visitar cidades do Nordeste, falar de projetos de agricultura local e aproveitar para captar imagens para seus programas no horário eleitoral, que estreia no próximo dia 19.

O tucano pretende ir à região de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) para visitar projetos de agricultura irrigada. A idéia será mostrar a dificuldade que produtores locais têm diante da falta de apoio do governo federal.

Três dias antes, Dilma Rousseff vai a Cabrobó (PE) para visitar as obras de transposição do Rio São Francisco. Também captará imagens para os programas de TV no horário eleitoral. O objetivo é colar na petista a imagem de uma presidente realizadora de grandes obras de infraestrutura.