Dilma e a ajuda a Estados e municípios

Publicado no Estadão Noite.

Com o término da eleição, começam a sair do armário antigas propostas que levam à perda de receita pelo governo federal, num momento em que as contas públicas estão no vermelho. Entre os projetos, estão o que aumenta em um ponto porcentual o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que passa a ser 24,5% do que é recolhido de Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e a proposta que altera o indexador da dívida dos Estados e municípios com a União.

Ontem, o Senado aprovou a proposta de mudança do indexador das dívidas. Agora, a medida depende apenas de sanção presidencial para passar a valer, mas a equipe econômica já sinalizou que Dilma Rousseff (PT) deve sancionar o projeto.

Com ele, cai em R$ 59 bilhões o estoque da dívida dos entes federativos com a União, e a estimativa é a perda de R$ 1 bilhão para as contas do governo federal em 2015.