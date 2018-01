Destino final

Enquanto a polarização entre PT e PSDB na corrida eleitoral paulistana fica cada vez mais evidente com a disposição de Serra a se candidatar, o pré-candidato do PMDB, Gabriel Chalita, continua com o bloco na rua – o parlamentar se coloca como uma “terceira via” na campanha.

Chalita está em Nova York, cidade para a qual retornará em uma semana, acompanhado pelo vice-presidente Michel Temer. Por lá, prepara uma agenda de reuniões para formatar uma proposta de programa de governo. Os dois têm encontro marcado com Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York.

Mas a questão que se coloca agora é se o PMDB resistirá à pressão do PT, que quer o peemedebista na campanha de Haddad, e manterá a candidatura Chalita…