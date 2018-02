Deputados tucanos querem Duarte Nogueira na presidência do PSDB-SP

Com Bruno Boghossian

A bancada de deputados federais do PSDB de São Paulo reuniu-se nesta tarde, em Brasília, para discutir estratégia de eleição de Duarte Nogueira como presidente da legenda no Estado. Os parlamentares querem o revezamento entre as bancadas estadual e federal na condução do partido em São Paulo. O atual presidente, Pedro Tobias, é deputado estadual e candidato à reeleição.

Duarte Nogueira conversou com o governador Geraldo Alckmin nesta semana e, segundo interlocutores, recebeu o aval do tucano para disputar o cargo. O Palácio dos Bandeirantes vê com bons olhos da candidatura do deputado federal, que havia sido cotado para a secretaria-geral do PSDB nacional, que deve ficar com os tucanos paulistas – o deputado Vanderlei Macris é cotado para o cargo.