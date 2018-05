Depois do PMDB, PSD defende chapa ‘Aezão’

Depois de um jantar com a bancada do PMDB do Rio, o pré-candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, se encontrará com os parlamentares do PSD no Estado. Na semana passada, deputados do PMDB fluminense lançaram a chapa Aezão numa referência ao palanque que reúna Aécio e o governador Luiz Fernando Pezão, pré-candidato do partido ao governo do Rio. Na próxima sexta-feira, está previsto um encontro com os deputados federais e estaduais do PSD, que deve indicar Ronaldo Cézar Coelho como candidato a vice-governador na chapa de Pezão. O jantar está previsto para ocorrer no apartamento da mãe de Aécio, Inês Neves, em São Conrado.

Enquanto as lideranças locais do PMDB e do PSD defendem a aproximação com Aécio, as direções nacionais dos dois partidos são favoráveis ao apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT).