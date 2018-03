O deputado Ricardo Tripoli reúne-se daqui a pouco, numa pizzaria da zona oeste, com cerca de 60 apoiadores de sua candidatura na eleição interna do PSDB do último dia 25.

O tucano, que terminou a disputa com 16,7% dos votos, quer manter a estrutura eleitoral em favor de Serra. Mas, antes disso, quer ver qual o ânimo de seus apoiadores em relação à candidatura do ex-governador, que terminou a prévia do PSDB com 52% dos votos.