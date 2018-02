Em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, o candidato do PRB a prefeito de São Paulo, Celso Russomanno, colocará 200 Kombis nas ruas para divulgar a sua campanha a partir dessa semana. O partido também fechou o endereço do comitê, que será na Avenida 9 de Julho, no centro da cidade.

A candidatura de Russomanno é a principal aposta do PRB para crescer e aumentar a sua inserção pelo País. O partido lançará candidato em outras três capitais: Salvador, Maceió e Boa Vista.