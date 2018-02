Concessões de Alckmin incomodam tucanos

O deputado federal José Anibal (SP) avisou ao PSDB que pretende disputar o Senado pelo partido na eleição de outubro. Ocorre que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) usa a candidatura a senador em sua chapa nas negociações para atrair o apoio de outras legendas. Alckmin ofereceu a vaga ao PSB, do presidenciável Eduardo Campos, em troca do tempo TV do partido no horário eleitoral.

Para um grupo de tucanos, a vaga para o Senado deveria ficar com o PSDB, já que Alckmin decidiu dar a candidatura a vice-governador a um potencial neoaliado – de olho no tempo de TV do PSD, do ex-prefeito Gilberto Kassab, ele ofereceu ao ex-desafeto a vice em sua chapa.

As articulações do governador incomodam esse pequeno grupo de tucanos, formado por parlamentares e dirigentes paulistas. Segundo eles, Alckmin só pensa em sua reeleição e rifa o partido, que sairá enfraquecido nas negociações conduzidas por ele. Prometem fazer oposição a essa composição eleitoral na convenção estadual do PSDB, no dia 28 de junho.

Difícil conseguirem reverter o quadro de alianças e as concessões feitas por Alckmin. Na convenção, os delegados darão poderes à Executiva Estadual do PSDB para que ela defina a participação dos partidos aliados na chapa tucana. A executiva é alinhada ao governador e chancelará todas as articulações que partem do Palácio dos Bandeirantes.