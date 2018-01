Chalita diz que ainda conversa com o PRB

Para o pré-candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo, deputado Gabriel Chalita, a indicação do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) para a Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura não significa que a legenda terá de apoiar o pré-candidato do PT, Fernando Haddad.

Chalita negocia o apoio do PRB à sua candidatura – por enquanto, o partido entoa o discurso do candidato, com o ex-deputado Celso Russomanno.

“Estamos conversando. Acho que não muda, não. Ali não teve uma negociação específica de que teria de apoiar o candidato do PT”, declarou Chalita.