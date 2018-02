Cacife eleitoral

O encontro do PMDB paulista nesta quinta-feira, no Hotel Macksoud, em São Paulo, apresentará os 216 candidatos a prefeito e os 197 a vice que disputarão as eleições de outubro pela legenda. É o maior número de candidatos lançados no Estado nos últimos 20 anos, de acordo com a direção estadual do partido.

Os candidatos ouvirão do vice-presidente Michel Temer, do candidato a prefeito de São Paulo, Gabriel Chalita, do presidente estadual da legenda, Baleia Rossi, e do ex-candidato a governador Paulo Skaf os objetivos da campanha deste ano. Serão apresentadas também três peças de campanha: uma de candidatos que nunca disputaram, com Chalita como modelo; outra de candidatos que tentam a reeleição, com Reinaldo Nogueira (Indaiatuba); e uma última de candidatos que querem voltar à administração municipal, com Renato Amary (Sorocaba).

Depois da morte do governador Orestes Quércia, o PMDB paulista ficou concentrado nas mãos de Temer, que busca fortalecer o partido no Estado, até como uma forma de se cacifar com o PT. O lançamento da candidatura de Gabriel Chalita faz parte dessa estratégia.