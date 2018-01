Domingo agitado. Com a entrada de José Serra na disputa municipal, Andrea Matarazzo dá entrevista abrindo mão da pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Será às 17 horas, no Círculo Italiano. Depois, às 20 horas, haverá reunião do governador Geraldo Alckmin com os principais aliados, no Palácio dos Bandeirantes, para traçar a estratégia da entrada de Serra na prévia.

