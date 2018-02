Apoio moral

O recém criado PEN (Partido Ecológico Nacional) decidiu que apoiará o candidato do PRB a prefeito de São Paulo, Celso Russomanno. A negociação foi fechada na tarde de hoje, em encontro entre o presidente estadual do PTB, Campos Machado, e o presidente nacional do PEN, Adilson Barroso.

O apoio será apenas simbólico, já que o PEN foi criado em junho deste ano e não pode disputar eleição. Mas, para integrantes da campanha de Russomanno, poderia ajudar o candidato no discurso da sustentabilidade, principalmente depois da queda de braço que travou com os supermercados pela volta das sacolinhas plásticas.

A entrada do PEN na campanha será anunciada hoje à noite, durante apresentação do Conselho Político da campanha, que será presidido por Campos Machado. Haverá no grupo outros três petebistas: Luiz Madureira (vice-presidente do PTB), Marcio Graf (integrante do PTB municipal) e Marlene Campos Machado (presidente do PTB Mulher).