Alckmin reabre representação paulista em Brasília

Com Bruno Boghossian

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), vai inaugurar em março o escritório de representação do governo paulista em Brasília. O gabinete será coordenado pelo economista Silvano Gianni, que foi secretário-executivo da Casa Civil no governo Fernando Henrique Cardoso e dirigiu o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

O escritório paulista na capital federal está fechado desde 2010. Com a reativação do gabinete, Alckmin destaca uma equipe para acompanhar de perto a tramitação de projetos que podem reduzir a arrecadação de recursos pelo Estado – como a redistribuição dos royalties do petróleo e a revisão da partilha do ICMS. O time comandado por Gianni será responsável pela articulação entre o Palácio dos Bandeirantes e as bancadas de deputados e senadores de São Paulo.

O governo já alugou um conjunto de salas no edifício comercial do Brasília Shopping. Alckmin pretende inaugurar o escritório no dia 13 de março, quando estará na capital para um encontro de governadores com o novo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB).

Ontem, o governador se reuniu com a bancada de deputados paulistas para discutir os projetos de interesse de São Paulo. O prefeito petista Fernando Haddad participou do encontro com outros dois parlamentares petistas.