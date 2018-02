Alckmin pede ajuda a parlamentares para divulgar mandato

Em almoço com os deputados federais paulistas do PSDB, ontem, no Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) pediu aos parlamentares que os feitos do governo sejam divulgados aos prefeitos do interior paulista. O tucano quer que os prefeitos estejam mais sintonizados com as ações e investimentos do Estado nas suas regiões.

Alckmin, candidato à reeleição em 2014, também passou a se encontrar semanalmente com grupos de dez a quinze prefeitos no Palácio dos Bandeirantes. A avaliação política dos tucanos é que os prefeitos são importantes aliados na divulgação dos atos do governo e na obtenção de votos.

Além do pedido feito aos deputados, Alckmin falou sobre o Fundo de Participação dos Estados e as mudanças no ICMS. O governador se posiciona contra o debate no Congresso de derrubar a unanimidade necessária hoje no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para promover incentivos e isenções relativos ao tributo. Depois de se encontrar com os deputados, ele se reuniu com o líder do PMDB, Eduardo Cunha, para falar sobre o assunto.