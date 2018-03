Alckmin e Aécio combinam nova data para viagem a SP

No encontro de ontem entre o senador Aécio Neves e o governador Geraldo Alckmin, os dois combinaram uma nova data para o mineiro vir à capital paulista – Aécio havia sido convidado pelo PSDB-SP para participar da abertura do congresso do partido em São Paulo no dia 25 de fevereiro, mas não poderá participar do evento.

No almoço no palácio, Aécio disse a Alckmin que não teria como vir a São Paulo no dia 25, já que na mesma data haverá um seminário do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em Belo Horizonte. Alckmin, então, pediu a Aécio que encontre uma nova data para os dois participarem de uma agenda conjunta em São Paulo.

A versão anterior deste post dizia que o encontro fora desmarcado a pedido de Alckmin, que não queria dar um contexto nacional para o Congresso do PSDB-SP, e não em razão da agenda do senador.

A pauta do congresso paulista foi criticada por tucanos. Entre os temas que serão debatidos estão a discussão do Código de Ética, e do Estatuto partidário, além de um seminário sobre os 20 anos do governo tucano em São Paulo. “Temos que falar para a sociedade e sobre o futuro. Estamos olhando para o passado”, afirmou um secretário do governo Alckmin.

Correção feita às 18h50