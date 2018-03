Agenda de candidato

O presidente do PSDB e provável candidato do partido à Presidência da República em 2014, senador Aécio Neves (PSDB), prepara um giro pelo Nordeste nas festas de São João, no final deste mês.

O tucano deve comparecer a Caruaru (PE) e a Campina Grande (PB), entre os dias 23 e 24.

As viagens pela região fazem parte da estratégia do tucano de se tornar mais conhecido pelo País. Esse é o principal desafio do senador na disputa pelo Palácio do Planalto no ano que vem.