Afif leva a Haddad projeto que governo tucano ‘abandonou’

Cada vez mais próximo do PT, o ministro da Micro e Pequena Empresa e vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos (PSD), se reúne hoje à tarde com o prefeito da capital paulista, Fernando Haddad (PT), para implantar um projeto que ele diz ter sido “abandonado” pelo governo de Geraldo Alckmin (PSDB).

O ministro se encontrará com Haddad às 17h, na Prefeitura de São Paulo, para discutir o formato do Sistema Integrado de Licenciamento (SIL) municipal, que tem o objetivo de reduzir os trâmites burocráticos para a abertura e o fechamento de empresas. O ministro diz que recebeu a missão da presidente Dilma Rousseff (PT).

Afif tentou lançar o projeto no Estado em 2011, quando ocupava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas o sistema chegou a apenas 4% dos municípios paulistas. Ele alega que a proposta “sequer foi implantada” pelo governo Alckmin depois que ele foi “demitido” da pasta “por uma questão política” (o vice-governador foi tirado da secretaria depois que ajudou Gilberto Kassab a fundar o PSD e deixou o DEM, um dos principais partidos aliados de Alckmin).

Enquanto trabalha em sintonia com os petistas no governo federal e na capital, Afif continua no cargo de vice-governador da administração tucana no Estado de São Paulo – a Assembleia Legislativa ainda não decidiu se leva adiante o processo que pode levar à perda de seu mandato.

Detalhe: o compromisso não constava da agenda do prefeito divulgada ontem à noite.