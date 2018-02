Dois cargos, um salário

O vice-governador Guilherme Afif Domingos (PSD), convidado pela presidente Dilma Rousseff para ser ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, abrirá mão de um dos salários a que terá direito, já que não renunciará à vice-governadoria.

Como Afif trabalhará em Brasília e não deve assumir o governo do Estado quando Geraldo Alckmin viajar – o vice pretende viajar também, fazendo com que assuma o governo do Estado o próximo na linha de sucessão, o presidente da Assembleia, Samuel Moreira (PSDB) -, a tendência é que ele opte pelo salário em Brasília.

O salário bruto no governo paulista é de R$ 19.629. Já o salário de ministro é mais atrativo: R$ 26.723,13.