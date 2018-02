Aécio intensifica agenda em SP

Depois de participar do evento em São Paulo anteontem em que foi saudado como presidenciável do PSDB, o senador Aécio Neves (MG) já prepara nova agenda pelo Estado, maior colégio eleitoral do País. Os tucanos paulistas querem levar Aécio para Campinas e Santos, duas das maiores cidades paulistas, ainda em abril.

Para o público externo, os líderes do partido criticam a antecipação da campanha eleitoral deste ano, mas nos bastidores avaliam que ela pode ser positiva para o senador se tornar mais conhecido nacionalmente – segundo pesquisa Ibope divulgada pelo Estado no final de semana,34% dos eleitores disseram não conhecer o senador o suficiente.

Nas últimas três campanhas presidenciais, o PSDB definiu seu candidato às vésperas da convenção, após os caciques do partido se reunirem e resolverem pelo resto da militância. Hoje, a escolha tardia é apontada por alguns como um dos motivos que teriam colaborado para a derrota. Em 2002, a dúvida era entre Tasso Jereissati (CE) e José Serra, que ficou com a indicação. Em 2006, Geraldo Alckmin colocou o seu nome, e Serra acabou optando por concorrer para o governo do Estado. Em 2010, Aécio pediu prévias, mas Serra ficou com a indicação após negociação interna.

Ontem, Aécio obteve uma vitória política ao conseguir o embarque do PSDB paulista na sua candidatura a presidente do PSDB, primeiro passo para se tornar o presidenciável do partido em 2014. O apoio foi chancelado pelo governador Geraldo Alckmin. Desafeto de Aécio, Serra não foi ao evento do PSDB-SP. O tucano tinha uma viagem marcada para o exterior.