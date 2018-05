Aécio e Nizan

A entrada do publicitário PC Bernardes na campanha presidencial de Aécio Neves (PSDB) é a prova, para muitos tucanos, de que Nizan Guanaes atuará mesmo de maneira informal na eleição – o que ele nega. PC Bernardes é publicitário e produtor musical e trabalhou como locutor e criador de jingles nas campanhas de José Serra de 2010 e 2012. Ele também é presidente, no Rio de Janeiro, da agência África, que pertence a Nizan.

No ano passado, Aécio chegou a sondar Nizan para ser o marqueteiro da campanha, mas o publicitário, que fez a campanha de Serra, em 2002, e a de Fernando Henrique Cardoso, em 1998, não aceitou. Em 2002, logo depois da derrota de Serra, Nizan anunciou que se filiaria ao PSDB. PC Bernardes atuará na equipe do publicitário Paulo Vasconcelos, que tocará a comunicação de Aécio.

Agenda – Aécio deve desembarcar novamente em São Paulo no dia 28 de abril, quando estão previstos encontros com a bancada de vereadores do PSDB e com deputados paulistas do DEM.