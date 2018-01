Aécio e Alckmin se encontram para mostrar unidade no PSDB

O encontro do senador Aécio Neves com o governador Geraldo Alckmin, na próxima sexta-feira, em São Paulo, tem um objetivo principal: mostrar unidade no partido na esteira da votação do PSDB na eleição de outubro, quando a legenda teve o seu melhor desempenho nas últimas disputas presidenciais contra o PT.

Oficialmente, o encontro entre Aécio e Alckmin foi articulado para o mineiro agradecer a votação que recebeu no maior colégio eleitoral do País – o senador obteve 64,31% dos votos em São Paulo contra 35,69% de Dilma Rousseff (PT). Mas o subtexto do evento é mostrar unidade partidária, num momento em que se forma uma polarização natural entre o senador e o governador, ambos cotados para disputar a Presidência em 2018.

O encontro de sexta-feira, provavelmente em algum clube na região da Paulista (o local deve ser definido ainda hoje), na hora do almoço, terá Aécio e Alckmin como estrelas. Devem participar entre 150 e 200 pessoas, principalmente líderes partidários. A ideia é que seja um evento paulista – em outra movimentação para se manter nos holofotes como líder da oposição, Aécio já organiza um encontro com os cinco governadores eleitos pelo PSDB (SP, PR, GO, MS e PA) para tratar de uma agenda nacional para os Estados.

Mineiros e paulistas estão dispostos, neste momento, a manter o diálogo. “O importante é mantermos a unidade das oposições”, diz o presidente do PSDB paulista, Duarte Nogueira. “Antes de 2018, temos que passar por 2015, quando haverá uma grande crise no País”, avalia o presidente do PSDB mineiro, Marcus Pestana, cotado para liderar a bancada do PSDB na Câmara no ano que vem.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa unidade propagada pelos tucanos terá o seu primeiro teste já em maio de 2015, quando será eleita a nova direção do PSDB. Aécio será candidato à reeleição, mas terá que buscar uma composição com os paulistas, que passará também pela liderança do partido na Câmara e no Senado.