Ação no TCE

O Palácio dos Bandeirantes conseguiu construir hoje uma maioria em torno do nome do deputado Dimas Ramalho (PPS) para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O nome de Dimas será submetido ao plenário da Assembleia ainda neste semestre.

Os governistas avaliam que têm hoje pelo menos cinco votos a mais que o concorrente de Dimas, o deputado estadual Jorge Caruso (PMDB), cuja candidatura contava com apoio expressivo dos parlamentares até o governo estadual entrar em campo. O Palácio dos Bandeirantes atuou para reverter os votos de DEM, PV e PRB que estavam fechados com Caruso.

Contra Dimas (e contra o governo), estão PMDB, PT e PTB, comandado por Campos Machado, até então aliado do governador Geraldo Alckmin.