Por trás da gritaria em setores do PSDB a respeito da indicação de Alexandre Schneider (PSD) como vice de Serra, está a questão da fila. A indicação de Schneider, de 42 anos, faz com quem uma geração de tucanos, mais velhos que o ex-secretário municipal de Educação e que trabalhavam com o sonho de disputar a Prefeitura, fique uma casa para trás no tabuleiro eleitoral. Entre eles, Walter Feldman, Andrea Matarazzo e José Aníbal.

A partir de agora, Schneider é o candidato do grupo de Serra para concorrer pela Prefeitura em 2016.