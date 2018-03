Vale o que está escrito

Alguns comentários questionaram as expressões “fraude legislativa” e “desonestidade política”, empregadas aqui para desqualificar o Plano Nacional de Direitos Humanos do qual o governo dá demonstrações de arrependimento.

Vamos lá. É fraude legislativa porque seu (s) autor (es) sabe (m), de antemão, que a abrangência do programa não viabiliza sua tramitação e votação pelo Congresso. Se mesmo assim vira decreto, só pode ter propósito eleitoral.

É desonesto politicamente porque tenta fazer crer que é uma extensão do programa do governo anterior e que muitos pontos são iguais. Não é assim, até porque, se assim o fosse, não faria sentido reproduzí-los. Os temas são comuns, mas as redações diferentes.

E porque sob a capa dos direitos humanos reúne diversos outros temas, sugerindo que o crítico da forma se opõe às causas. Exemplos ostensivos são a tortura e o aborto.

O texto do governo FHC sobre o acesso público às informações de governo, assume o compromisso de “estimular a criação de canais de acesso direto e regular da população a informações e documentos governamentais, especialmente os dados sobre a tramitação de investigações e processos relativos a casos de violação de direitos humanos”.

O texto do governo atual especifica o acesso exclusivo a documentos do período da ditadura militar e cria a Comissão da Verdade para examinar “as violações de direitos humanos praticados no contexto da repressão p0lítica”.

O primeiro texto, produzido na gestão do ministro da Justiça de então, José Gregori, com elogios da ONU, permite que se chegue aos casos de tortura praticados em qualquer período, o que inclui o militar. O segundo, de Vannuchi, especifica o período e fixa os alvos para fim de punição.

Como ninguém melhor que o autor para esclarecer a sua obra, segue declaração de Paulo Vannuchi sobre a Comissão da Verdade que seu programa institui: “Definiu-se como Comissão da Verdade e da Justiça, porque queremos nominar explícitamente que não queremos apenas a verdade, mas queremos a verdade como conceito de punição“.

Esse objetivo não se alcança sem revogar a Lei de Anistia, o que torna a negativa a essa interpretação do programa uma lorota.

O que está proposto é bem diferente de dar às famílias o acesso às informações sobre seus parentes desaparecidos e, a cada uma, a faculdade de exigir reparação judicial.

(Nesse contexto, por exemplo, já tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) processo que responsabiliza o general Brilhante Ustra pelo desaparecimento, tortura e morte de mais de 60 presos políticos à época do regime militar. É lá que se estabelecerá o alcance da Lei de Anistia).

O capítulo relativo ao sem terra repete o truque. No de FHC a ótica é a da defesa dos direitos dos sem terra a assentamentos com infraestrutura e assistência para a pequena agricultura. O de Vannuchi faz a condenação do agronegócio, como se este e os direitos humanos fossem excludentes.

Essas diferenças “sutis” entre os programas do período FHC e o do atual governo permeiam todo o texto produzido por Vannuchi. É o típico caso dos detalhes que fazem a diferença. Toda a diferença.

Como vale o que está escrito, está justificado o barulho em torno do decreto assinado pelo presidente Lula.