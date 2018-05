Um erro de R$ 7 milhões

Ao questionar os gastos do mutirão carcerário, o secretário-geral do CNJ, Rubens Rihl, aumentou equivocadamente em R$ 7 milhões as despesas com a operação, que custou pouco mais de R$ 3 milhões.

Rihl baseou-se no valor disponibilizado no orçamento e não na planilha de despesas realizadas, errando em R$ 7 milhões contra a gestão que o antecedeu.

Abriu uma crise entre o atual presidente do órgão, ministro Cezar Peluso, que também preside o STF, e seu antecessor nos dois cargos, ministro Gilmar Mendes.

Desconfortável com a situação, Mendes providenciou a distribuição dos gastos reais a todos os conselheiros e solicitou a Peluso sua inserção no site do tribunal.