Serra encontra Durão Barroso no Rio

O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, encontra-se amanhã, no Rio de Janeiro, com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, que está no Brasil onde participa da IV Cúpula Brasil-União Europeia (UE).

Durão Barroso esteve também com Dilma Rousseff, no recente périplo da candidata do PT ao exterior, onde foi recebida ainda pelo presidente da França, Nicolas Sarkozy, e pelos primeiros-ministros da Espanha, José Luís Zapatero, e de Portugal, José Sócrates.

Serra recebeu sugestão de lideranças do PSDB para que também faça uma agenda de visitas estratégicas ao exterior, mas ainda torce o nariz para a idéia. Seu foco está na campanha.

Alguns tucanos insistem na idéia com base em pesquisas internas do partido que indicaram êxito eleitoral na estratégia de Dilma.