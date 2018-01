A menos que a essa altura do campeonato se admita a ocorrência de atos falhos, o governador José Serra confirmou ontem a sua candidatura ao responder à provocação do presidente Lula que pôs em dúvida a chance de vitória de uma chapa puro-sangue do PSDB.

De novo, pela lógica, se alguém disputa a condição de candidato, se comporta como candidato e responde como candidato, deve ser candidato.