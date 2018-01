Sem Arruda, Roriz lidera no DF

Como se previa, no primeiro momento após o escândalo envolvendo José Roberto Arruda, o ex-governador Joaquim Roriz lidera as pesquisas para o governo do Distrito Federal, com 34,3%, apesar de 61,7% o considerarem culpado também pela corrupção na Capital.

Mesmo com Arruda fora da disputa, o Instituto Dados, que realizou a pesquisa por encomenda do PT, apurou que 26,7% votariam nele, mesmo conscientes de sua participação no escândalo. É um índice surpreendente.

O vice Paulo Octávio (DEM), que luta para evitar sua expulsão do DEM, teria 7%.

Como mais coisas ainda vão aparecer, o atual índice de Roriz deve cair muito, se o que vier não comprometer a sua elegibilidade.