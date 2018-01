Requião, um surto programado para não responder sobre dupla remuneração

Mais que a agressão ao repórter pelo senador Roberto Requião (PMDB-PR), assusta o elogio que mereceu do presidente do senado, José Sarney (PMDB-AP) pelo feito. “Trata-se de um cavalheiro”.

De Requião nada surpreende – sua biografia não registra méritos políticos ou administrativos, só escândalos do gênero.

Sua gestão no governo do Paraná foi caracterizada por atos de nepotismo explícito, propaganda pessoal com estrutura pública e permanente clima de tensão com a imprensa.

Se vale do estilo do velho coronel da política, intimidatório e polêmico, uma estratégia para fugir aos questionamentos que recebe ao longo do exercício de mandatos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesse momento, a fuga é ao tema de sua renda como ex-governador, uma aposentadoria precoce, que lhe garante uma dupla remuneração pelo erário – no que, diga-se a bem da verdade, não está só.

Por isso mesmo, o silêncio dos colegas em relação ao seu comportamento.

O senador furtou um gravador, não há outro termo para qualificar seu ato. Devolveu-o, mas não o chip do qual se apropriou com as gravações de um profissional.

Deu publicidade a seu ato afastando qualquer possibilidade de arrependimento.

Um cidadão sem mandato e sem proteção parlamentar estaria preso numa situação análoga.

É mais inacreditável a mensagem que postou no twitter, pela prova que representa do ato pensado e reafirmado, fruto não de um rompante emocional (o que não o justificaria), mas de uma soberba que o faz sentir-se acima do bem e do mal.

Requião reflete o conceito que a maioria de políticos e autoridades têm da missão pública: não a de servir ao país, mas dele servir-se.

Como recentemente fez o deputado Pedro Novaes, (PDB-MA), que repassou à Câmara suas despesas num motel. Foi premiado com o ministério do Turismo.

Pior que ao invés de perder o respeito de seus pares, terá deles um temor reverencial – e, não é exagero dizer, a julgar por ontem – também físico.

Mas o respeito do eleitor e cidadão ele perde, assim como o parlamento vem perdendo há muito tempo.