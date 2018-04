Uma pouco de recreio não faz mal a ninguém. Como o episódio Arruda tem múltiplas facetas, vale registrar aqui uma do folião, surpreendido com a prisão do governador às vésperas do carnaval.

Lembrando, em meio a todo esse tumulto, que a Beija-Flor desfilará nos próximos dias com o enredo sobre os 50 anos de Brasília, patrocinada por Arruda, o carnavalesco mandou a seguinte pérola:

“Esse enredo é uma roubada”.

Literalmente.