PSDB manterá dossiê na pauta da campanha

O PSDB vai manter em pauta a conflito gerado pelo dossiê concebido dentro da estrutura da campanha do PT, por entender que o ponto central não a sua elaboração como peça concreta, mas seu planejamento.

Considera que as reuniões de integrantes da campanha de Dilma Rousseff com arapongas para contratá-los com o objetivo de montar o documento, é uma ação criminosa comprovada.

E para o candidato José Serra, não é preciso mais que isso para demonstrar que o adversário continua exibindo o que ele classifica de “vocação para o jogo sujo”.