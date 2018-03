Para conter os manifestantes, soldados da Polícia Militar cercam o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) durante o julgamento do habeas corpus do governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Uma cena que Brasília desacostumou-se a ver desde o fim da ditadura militar.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.