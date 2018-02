Do senador reeleito pelo DEM de Goiás, Demóstenes Torres, sobre o anúncio de que o Campo de Tupi, o maior do pré-sal, passa a se chamar Campo de Lula: “Não é nem o nome do poço, é o fundo do poço, batizar bem público com o nome do governante de plantão”.

