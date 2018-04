PMDB faz pressão final por aliança no Paraná

Vai começar daqui a pouco uma reunião comandada pelo presidente do PMDB, Michel Temer, o governador do Paraná, Orlando Pessuti, e outras lideranças estaduais do partido.

Em pauta, o que o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), chamou de um último esforço de alinhamento pela afirmação da aliança nacional no Estado.

Depois dessa reunião, os peemedebistas terão uma conversa com lideranças do PDT e do PT para ver se sai a aliança PMDB, PDT, PT no Estado.

O protagonista disso tudo, senador Osmar Dias (PDT), porém, não confirmou presença na reunião.

A ausência de Osmar Dias na convenção do PSDB, sábado passado, deu esperanças aos peemedebistas

Dias, há meses, mantém todos os partidos e lideranças em suspense sobre sua candidatura – se à reeleição ao Senado, se ao governo do Estado.

Ele não confia no suporte do PT se Gleisi Hoffmann, esposa do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, não for sua vice.

O PT não abre mão dela como candidata ao Senado por liderar as pesquisas.

Dias também tem uma base eleitoral que rejeita o PT e tem uma reeleição confortável ao Senado numa aliança com o PSDB.

O PMDB jogará todas as suas fichas e o poder de sedução em cima de Dias hoje.