PMDB dá “chega pra lá” em Lula

Com todo o respeito, o Lula cuida do PT que do PMDB cuidamos nós. Esse é o espírito da nota que o PMDB divulgou há pouco reagindo à tentativa do presidente da República de impor ao partido uma lista tríplice para a escolha do candidato a vice na chapa da ministra Dilma Rousseff.

“A declaração do Presidente Lula, com todo respeito, não bate à porta do PMDB. Ela fica nesses, ainda, imprevisíveis caminhos que levarão à eleição presidencial”, diz a nota. E mais: ” O PT já definiu sua candidatura à presidência. Seus critérios e discussões internas merecem o respeito, a lealdade e a confiança do PMDB. Mas a recíproca tem, e terá, que ser absolutamente verdadeira. E o nosso Partido sequer admite pensar diferente. O ‘correto’ para o PMDB é o que o PMDB entender ser o correto”.

Mais claro não podia ser. À medida em que vai se aproximando a Convenção Nacional do PMDB, que teoricamente aprovará o pré-compromisso do partido com o PT, Lula vai afinando o discurso de conveniência, para o público interno, com o objetivo de reduzir os efeitos das alianças regionais na autonomia do PT. O mesmo faz o PMDB.

É uma demarcação prévia de territórios e limites. Não há como Dilma impor o candidato de sua chapa, como também não há como excluí-la dessa escolha. É uma negociação que tem sua hora e ela ainda não chegou. Mas as posições começam a ser colocadas, de lado a lado. A provocação do presidente testa os limites do PMDB.

Leia abaixo a íntegra do texto: