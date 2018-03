Pesquisa local mostra Dilma e Roriz na liderança no DF

Pesquisa do instituto Dados, registrada no TRE e no TSE, mostram Dilma Rousseff (PT) e Joaquim Roriz (PSC) à frente nas disputas presidencial e local, respectivamente.

Com três mil entrevistas realizadas entre 10 e 15 deste mês, a pesquisa registra Dilma cinco pontos à frente de José Serra no Distrito Federal e Joaquim Roriz 8,8 à frente de seu principal concorrente, Agnelo Queiroz. Marina Silva tem 15,8%.

A margem de erro é de 1,8%. Confira os números:

PRESIDENCIAL

DILMA………………………31,3

SERRA…………………….. 26,3

MARINA…………………….15,8

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA…0,5

JOSÉ MARIA EYMAEL………0,4

PLÍNIO DE A. SAMPAIO…….0,3

GOVERNO DO DF

RORIZ……………………….36,3

AGNELO QUEIROZ………..27,5

TONINHO DO PSOL……….2,2

EDUARDO BRANDÃO (PV)..0,6

RODRIGO DANTAS…………0,6

RICARDO MACHADO………0,3

NEWTON LINS………………0,1

SENADO-DF

CRISTOVAM…………………37,6

RODRIGO ROLLEMBERG…..20,3

MARIA ABADIA………………17,7

ALBERTO FRAGA…………….6,7

CHICO SANTANA……………1,7

REJEIÇÃO GOVERNADOR

RORIZ…………………………25,4

AGNELO……………………….13,6