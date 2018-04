Pesquisa Datafolha já traz Álvaro Dias como Vice de Serra

Para complicar mais um pouco a crise com o DEM, o próximo Datafolha já vem com Álvaro Dias como vice de Serra.

O instituto protocolou ontem no TSE a pesquisa, cujo resultado deve sair no próximo final de semana. Na rede Twitter, o veneno é de que o Datafolha soube antes do DEM que o vice seria Álvaro Dias.

A novidade é que a pesquisa indaga ao eleitor se ele sabe quem é o vice de seu candidato e se ele influi no voto.

O instituto também introduz perguntas sobre mudança de voto. Quer saber do eleitor se ele está totalmente decidido em relação ao voto no primeiro turno ou se ainda pode mudar. Neste caso, pergunta para quem o voto seria redirecionado.

O questionário aborda ainda a performance dos candidatos na televisão e se o eleitor viu propagandas de Serra, Dilma ou Marina Silva (PV), ou entrevistas de cada um, desde o início do ano.

Por fim, o Datafolha vai sondar o eleitorado sobre o desempenho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da África do Sul e do técnico Dunga. A pesquisa terá 2.650 entrevistas com eleitores de 163 municípios de quase todos os Estados.