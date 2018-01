Patrocínio discutível

Além de mostrar que o Governo do Distrito Federal não dispensa nada quando se trata de propina, o episódio com a escola de samba Beija-Flor é uma ótima oportunidade para encerrar o ciclo que transformou o carnaval em vitrine para propagandas oficiais. Virou febre o patrocínio de escolas de samba em troca da divulgação de Estados brasileiros, mas que se transforma em propaganda indevida de governos.

O esquema ampliou para fora das fronteiras cariocas o envolvimento do governo estadual com o jogo do bicho e seus subprodutos, entre os quais se inclui o tráfico de drogas. E presta-se ao elogio pago a governos e governadores que, como se viu em Brasília, podem estragar o carnaval da escola patrocinada. E arranhar biografias como a de Joãozinho Trinta. Que, segundo o bicheiro Anísio Abrahão David, teria cobrado quarenta (por cento).