Osmar Dias espera passar a convenção nacional para confirmar sua candidatura ao Senado

Senador tem dito que cumprirá o que decidir, com ou sem o aval do partido.

Foto: Celso Junior/AE – 13.10.2010

O senador Osmar Dias (PDT-PR) está cada vez mais perto de anunciar sua opção pela reeleição ao Senado, na chapa de Beto Richa, ex-prefeito de Curitiba, que lidera as pesquisas para o governo.

Interlocutores do senador garantem que ele já tomou essa decisão, mas só vai anunciá-la após a convenção nacional do partido, sábado, em São Paulo, que homologará o apoio a Dilma Rousseff na disputa presidencial.

Dias espera uma reação negativa da direção nacional que, à falta de diretórios (o PDT funciona até hoje com as comissões provisórias) concentra o poder de decisão sobre as alianças estaduais.

Mas ele tem dito que cumprirá o que decidir, com ou sem o aval do partido.