O “mico” Zelaya

O processo eleitoral em Honduras está consolidado à revelia de Zelaya e do Brasil e com apoio da comunidade internacional. A posição brasileira no episódio rendeu ao país, além de um inquilino incômodo, um mico para a nossa diplomacia. O novo presidente, Porfírio Lobo, está lá, eleito com o reconhecimento de todas as instituições de seu país, que jamais estiveram paralisadas ou sob intervenção durante “o golpe” da direita hondurenha.

É provável que os defensores dessa posição brasileira argumentem com o alto índice de abstenção (deve ficar em torno dos 50%), que seria uma prova incontestável da insatisfação popular com a condução dada ao processo. Mas, esse índice é histórico e o próprio Zelaya foi eleito com 25% dos votos, num universo de 50% dos votantes. Em Honduras não há sanção para quem não votar, o que torna o sistema facultativo na prática.

Zelaya tentou um último movimento que acabou tendo efeito bumerangue: exortou os 15 mil candidatos às eleições gerais a boicotarem o pleito, mas apenas 0,5% seguiram suas orientações. As eleições para a Assembléia Nacional (unicameral), 128 prefeituras e para presidente e vice-presidente, transcorreram sem maiores problemas.

Michelleti, acusado de golpista, deixa o cargo no prazo constitucional, com eleições livres. Todas as instituições hondurenhas, incluindo a Corte Superior de Justiça (o STF de lá), consideram que Zelaya deu causa constitucional à sua deposição.

O Brasil mantém uma postura hostil a um país que nunca esteve na sua zona de influência, com o qual tem relações comerciais insignificantes, e se coloca na contramão dos mais importantes atores envolvidos no contexto, que já anteciparam o seu reconhecimento ao processo eleitoral e à legitimidade do novo presidente.

Com relação a Zelaya, faz parte agora da história, de final bizarro. O Brasil não sabe o que fazer em relação a ele, como reconhece o próprio chanceler Celso Amorim. “Esperamos que em algum momento ele próprio queira sair, mas não forçaremos nada”.