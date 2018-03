O Haiti não é aqui

O orçamento do governo do Haiti é de US$ 967 milhões por ano, o que representa 64% do orçamento do Senado brasileiro, de U$ 1,5 bilhão.

Em reais, no Haiti vivem nove milhões de pessoas com R$ 1,6 bilhão.

Freqüentam o Senado dez mil funcionários e 81 senadores, a um custo de R$ 2,7 bilhões.

Claro que o orçamento do Haiti está abaixo de qualquer critério que considere os direitos humanos.

Mas não custa lembrar aos nossos senadores o tamanho de seu orçamento, quando nada para criar algum constrangimento com o seu rotineiro mau uso.