Mui Amigos

E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, está tão convicto do êxito de sua política econômica que não hesita em afirmar que nem José Serra, eventualmente eleito, se disporia a mexer no que está feito.

Ao defender essa certeza, deixou escapar que conversa mais com o “inimigo” do que supomos nós outros, mortais comuns.

“Converso com ele toda semana, é meu amigo, conheço o pensamento dele. Noutro dia me disse que concorda 95% com o que eu disse”.

A diferença pode estar nos 5%.