Mão Santa embaralha disputa no Piauí

A confirmação da pré-candidatura do ex-senador Mão Santa (PSC) ao governo do Piauí embaralhou o cenário político no Estado. Mesmo sem apoio de outros partidos, disputando contra uma coligação encabeçada por PMDB e PSB, ele aparece nas pesquisas de opinião em um situação de empate técnico com o deputado federal Marcelo Castro (PMDB). E já diminuiu o favoritismo do senador Wellington Dias (PT).

O lançamento da candidatura de Mão Santa ocorreu com a presença do vice-presidente nacional do partido, Pastor Everaldo, que deve concorrer à Presidência da República. O ex-senador pelo Piauí chegou a dizer que não abandona a corrida estadual mesmo que seu sobrinho, o governador José Filho (PMDB), consiga vencer a disputa interna no PMDB contra Marcelo Castro.

Para tentar viabilizar uma candidatura contra o favorito Wellington Dias, Mão Santa busca apoio do G12, grupo formado por 12 partidos pequenos no estado. Formada por PHS, PTN, PSL, PV, PR, PTC, PEN, PTdoB, PPS, PMN, PSDC e PRP, a aliança pretende fechar o apoio em bloco com uma das chapas colocadas. (Mário Coelho)