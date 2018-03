Lula quer investir em bancada forte no Senado para eventual governo Dilma Rousseff

Como é notório, o presidente Lula está empenhado no projeto principal de eleger Dilma Rousseff sua sucessora. Mas investe pesado também na eleição dos aliados para o Senado, Casa que conseguiu fazer alguma oposição ao seu governo.

Senadores da oposição comemoram a reprovação da proposta de emenda constitucional que prorrogou a cobrança da CPMF até 2011, em 2007. Foto: Beto Barata/AE – 13/12/07

Desde que ele perdeu a votação da CPMF, em 2007, não sai de sua cabeça a meta de formar uma bancada forte ali, valendo-se do PT, PMDB e PSB, entre outros que estarão ao lado de Dilma Rousseff se eleita presidente da República.

Nas eleições de 3 de outubro, estarão em disputa dois terços das vagas de senador (54), enquanto 27 ,eleitos em 2006 têm ainda quatro anos de mandato.

Dos 54 senadores que saem, 31 vão concorrer à reeleição – um deles como suplente -, 13 disputarão outros cargos e dez não participarão do pleito.

Entre os que estão terminando seus mandatos, devem concorrer a outros cargos os seguintes senadores:

– Almeida Lima (PMDB-SE), Adelmir Santana (DEM-DF), Eduardo Azeredo (PSDB-MG), Leomar Quintanilha (PMDB-TO) e Sérgio Guerra (PSDB-PE), tentarão vaga na Câmara dos Deputados;

– Aloizio Mercadante (PT-SP), Hélio Costa (PMDB-MG), Ideli Salvatti (PT-SC) e Osmar Dias (PDT-PR) disputarão os governos de seus Estados;

– Flávio Arns (PSDB-PR) é candidato a vice-governador do Paraná;

– Marina Silva (PV-AC) é candidata a presidente da República;

– Patrícia Saboya (PDT-CE) e José Nery (PSOL-PA) são candidatos a deputados estaduais.

Desistiram de disputar a reeleição e não tentarão outros cargos os senadores Augusto Botelho (PT-RR); Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC); Gerson Camata (PMDB-ES); João Tenório (PSDB-AL); Mauro Fecury (PMDB-MA); Neuto do Conto (PMDB-SC); Régis Fichtner (PMDB-RJ); Sérgio Zambiasi (PTB-RS); Serys Slhessarenko (PT-MT); e Valter Pereira (PMDB-MS).

O senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA), vai compor, como suplente, a chapa de seu partido que disputará uma das vagas pela Bahia no Senado.

O Senado tem atualmente 14 partidos representados. São 18 senadores do PMDB; 14 do PSDB; 14 do DEM; nove do PT; sete do PTB; seis do PDT; quatro do PR; dois do PSB; dois do PRB; já PCdoB, PP, PSC, PSOL e PV têm um senador cada.