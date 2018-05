Kátia Abreu fica na CNA e sai da lista de vices de José Serra

Senadora tem dito que ser vice do tucano a deixaria algemada politicamente.

Foto: Pablo Valadares/AE

A lista de candidatos a vice na chapa de José Serra (PSDB) no DEM está menor desde as 18 horas de hoje. Este era o prazo limite para que a senadora Kátia Abreu (TO) se desincompatibilizasse da Confederação Nacional da Agricultura (CNA). Kátia não o fez.

Segundo políticos de sua intimidade, ela preferiu preservar o capital político que construiu como uma liderança do agronegócio. Kátia tem dito a esses interlocutores que o lugar de vice de Serra, por mais honroso que seja, a deixaria algemada politicamente.

Com isso, os candidatos do DEM agora são dois: o senador José Agripino Maia (RN) e o deputado federal José Carlos Aleluia (BA), já que o senador Marco Maciel (PE) teria o inconveniente de ajudar o PT a polarizar a campanha na comparação do governo Lula com o de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) – do qual Maciel foi vice.